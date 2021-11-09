На Ямале две легковушки спровоцировали аварии с пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, обе аварии произошли 8 октября, первая - в Новом Уренгое, а вторая - в Салехарде.

В первом случае водитель автомобиля «Lada» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Нефаз». В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован.

Вторая авария случилась на ул. Титова. Водитель «Volkswagen», при проезде на нерегулируемого пешеходного перехода, сбил человека. В результате случившегося пострадавшего доставили в больницу.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 21 ДТП, а с начала с начала года - 4 150, в которых 26 человек погибли и 267 получили травмы, в их числе 27 несовершеннолетних.