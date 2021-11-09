Ямал Ири подарит победителям предновогоднего конкурса сто ценных призов

Фото: скриншот из видео

Ямал Ири объявил о начале традиционного предновогоднего конкурса, опубликовав видеообращение на своей странице в Instagram. Участие в нем могут принять юные жители региона до 14 лет. Лучшие из них получат сто ценных подарков.

Чтобы выиграть приз, необходимо записать видеоролик с рассказом об интересном месте в своем населенном пункте. Затем опубликовать его в Instagram до 22 ноября и обязательно поставь хэштег #ЯмалИриДарит2021 и #НазваниеТвоегоНаселенногоПункта (к примеру #Салехард).

Также надо не забыть отметить аккаунт @yamal.iri и аккаунт @visityamal, иначе ролик может просто потеряться.

В описании к видео необходимо указать имя и фамилию участника. Важно, чтобы во время проведения конкурса страница была открыта.