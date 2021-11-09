В Пуровском районе около 450 жителей прошли обследования в передвижном комплексе

Фото: Правительство ЯНАО

Мобильные бригады врачей Тарко-Салинской ЦРБ продолжают проводить выездные приемы пациентов с целью профосмотров и диспансеризации, в том числе и углубленной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Передвижной диагностический комплекс, расположенный на базе автомобиля «Камаз», накануне принимал жителей Сывдармы. Он оснащен аппаратами ЭКГ и УЗИ, цифровым маммографом и флюорографом. А для осмотра пациентов прибыли терапевт, эндокринолог, офтальмолог и врач ультразвуковой диагностики. Во время приема специалисты обследовали более 30 человек, всего же в Пуровском районе диагностику прошли около 450 северян.

Отметим, что сейчас на Ямале работает три мобильных диагностических комплекса: в Шурышкарском, Приуральском и Пуровском районах.

- Диспансеризация и профосмотры позволяют выявить какие-либо отклонения, сбои в работе организма на ранних стадиях и, соответственно, не допустить развития осложнений. Это удобно для пациентов с хроническими заболеваниями, состоящими на учете у узких специалистов. Для прохождения обследования им не надо ехать в райцентр, - отметил главный врач Тарко-Салинской ЦРБ Евгений Евсеев.