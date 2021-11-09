В Тазовском установили медиаэкран для просмотра мероприятий и концертов

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

В Тазовском началась реализация инициатив граждан, выдвинутых в рамках проекта «Уютный Ямал». По сообщению главы района Василия Паршакова, на центральной площади уже установили медиаэкран, на котором будут транслировать проведение мероприятий и концертов. Сейчас специалисты ведут пусконаладочные работы.

Напоминаем, что также в тройку победителей вошли предложения по закупке закрытых мусорных контейнеров (часть из них уже установлены на улицах поселка) и оформлению аллеи из светящихся всесезонных деревьев к Новому году.

- Приятно видеть, как меняется облик наших улиц и дворов. Выражаю слова благодарности нашим землякам за их инициативы и активность, - отметил Василий Паршаков.

Отметим, что в этом году на конкурс поступило 20 инициатив, 10 из которых дошли до финального этапа - все они будут реализованы.