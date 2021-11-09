Жители Салехарда проголосовали за создание спортивно-игровой зоны в мкр. Удача

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда выбрали, какую общественную территорию необходимо благоустроить в 2022 году. Как напомнили в городской администрации, на голосовании было предложено четыре варианта:

- Создание спортивно-игровой зоны в мкр. Удача;

- Создание спортивно-игровой зоны на ул. Маяковского;

- Создание роллердрома на ул. З. Космодемьянской;

- Создание спортивно-игровой зоны у здания ЦКиС «Геолог».

В итоге самыми активными оказались жители мкр. Удача. Благодаря их сплоченности на территории появится новая спортивно-игровая зона.