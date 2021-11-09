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Общество9 ноября 2021 5:32

Глава Губкинского собирает команду из жителей для проверки работ в городе

Запись в команду ведется на страницах главы города в соцсетях
Марина Прохорова
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Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Глава Губкинского Андрей Гаранин выехал на осмотр новых остановочных комплексов. По сообщению пресс-службы городской администрации, причина этого - регулярные сообщения от жителей о некорректной работе информационных экранов и электронного табло с расписанием.

Специалисты объяснили это тем, что оборудование для города новое, применяется впервые, и еще идет процесс настройки.

В свою очередь градоначальник дал неделю на устранение неполадок - до 15 ноября. Затем он поедет проверять результаты работы со специальной комиссией, в которую могут войти все желающие. Запись в команду ведется на страницах главы города в соцсетях.