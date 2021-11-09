Погода на Ямале на 9 ноября: переменная облачность

Погода на Ямале на 9 ноября.
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 9 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -14, ночью -18. Ветер 2-4 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем -13, ночью -12. Ветер 3-4 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -1. Ветер 3-5 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -14, ночью -13. Ветер 4-7 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -8, ночью -6. Ветер 1-4 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -9, ночью -8. Ветер 2-4 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем -11, ночью -17. Ветер 1-4 м/с.
Муравленко: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -7, ночью -3. Ветер 3-4 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.