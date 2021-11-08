На Ямале определят лучшего пожарного в Уральском федеральном округе Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

На Ямале определят лучшего пожарного в Уральском федеральном округе. Заключительный этап федерального конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший пожарный», пройдет в Ноябрьске с 10 по 13 ноября 2021 года.

В конкурсе примут участие команды из шести субъектов Уральского федерального округа. А именно сотрудники МЧС России и работники противопожарных служб субъектов. Мероприятия пройдут на площадках Специализированной пожарно-спасательной части Ноябрьска.

Конкурсная комиссия оценит теоретические знания участников, практические умения конкурсантов в подъёме по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия и другие дисциплины. После прохождения всех испытаний победителям и призёрам конкурса вручат дипломы, награды, денежные призы и памятные сувениры.