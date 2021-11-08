Жители Ямала могут узнать информацию о дорогах и транспорте из чат-бота обратной связи Фото: Правительство ЯНАО

Теперь всю интересующую информацию о дорогах и транспорте жители Ямала могут узнать из чат-бота обратной связи «ЯНАО официально», к которому присоединился профильный департамент. Сам чат-бот запустил Центр управления регионом еще 18 октября.

- Идея создания собственного чат-бота с актуальной информацией о деятельности департамента родилась еще в июле. Практически мы вели эту работу параллельно с ЦУР ЯНАО. Однако, понимая, что жителям региона было бы удобнее получать информацию из одного официального источника, мы решили внедрить наш раздел в уже введенный в эксплуатацию сервис - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа Денис Напольских.

По его словам, новый сервис будет полезен жителям региона, там будет вся информация, о которой активно спрашивают в соцсетях, а именно вопросы и ответы о всех видах транспорта региона, о региональных дорогах, зимниках, онлайн-сервисах и многое другое.

Для того чтобы ознакомиться с актуальной информацией о деятельности департамента, достаточно выбрать раздел «Справочная информация» и перейти в подраздел «Дороги и транспорт».

Кроме возможности обратной связи, чат-бот содержит большое количество справочной информации, которую собирает из открытых источников. Человеку не нужно тратить время на посещение множества сайтов, чтобы найти нужные ему сведения.