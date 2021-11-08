Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 15:23

В Тарко-Сале завершают строительство дополнительных вольеров в приюте для животных

Комплекс уже смонтирован и утеплен
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тарко-Сале завершают строительство дополнительных вольеров в приюте для животных Фото: Администрация Пуровского района

В Тарко-Сале завершают строительство дополнительных вольеров в приюте для животных Фото: Администрация Пуровского района

В Тарко-Сале завершают строительство комплекса дополнительных вольеров на территории приюта для животных. Комплекс уже смонтирован и утеплён. Вольеры для уличного выпуска собак собраны, сейчас ведется сборка внутренних индивидуальных мест. Отапливаться помещение будет двумя теплогенераторами, работающими от сетей магистрального газопровода.

Новый комплекс рассчитан на 150 мест, что обеспечит теплый дом и поможет разрешить вопрос с собаками, которым необходимо оставаться в приюте на постоянном содержании.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Ямале хозяева собак, попавших в приют, оплатят все расходы на содержание. Это должно повысить ответственность людей за своих питомцев.