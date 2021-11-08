В Тарко-Сале завершают строительство дополнительных вольеров в приюте для животных Фото: Администрация Пуровского района

В Тарко-Сале завершают строительство комплекса дополнительных вольеров на территории приюта для животных. Комплекс уже смонтирован и утеплён. Вольеры для уличного выпуска собак собраны, сейчас ведется сборка внутренних индивидуальных мест. Отапливаться помещение будет двумя теплогенераторами, работающими от сетей магистрального газопровода.

Новый комплекс рассчитан на 150 мест, что обеспечит теплый дом и поможет разрешить вопрос с собаками, которым необходимо оставаться в приюте на постоянном содержании.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Ямале хозяева собак, попавших в приют, оплатят все расходы на содержание. Это должно повысить ответственность людей за своих питомцев.