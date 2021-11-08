Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 ноября 2021 года: скончались пять человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на пять человека. Всего с начала пандемии скончались 783 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 147 новых случая заболевания. На данный момент 948 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 136 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 39 400 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 422 (8,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 834 495 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 25 582 человека, с начала пандемии - 7 587 560. Также за сутки зафиксировано 1 190 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 248 004 человека.