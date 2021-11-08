Безработный тюменец обманом заставил жителя Ноябрьска перевести ему более 13 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьская полиция задержала подозреваемого в мошенничестве. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, поиски преступника начались после обращения местного жителя, который купил металлический профиль на сайте бесплатных объявлений, но так и не дождался товара.

- Созвонившись с продавцом и обговорив условия доставки, потерпевший перевел на его банковский счет 13 440 рублей, - добавили в ведомстве.

Злоумышленником оказался неработающий и ранее не судимый 31-летний житель Тюмени. Когда мужчину доставили в отделение, он сознался в содеянном и раскаялся. Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».