Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 ноября 2021 года: заразились 147 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 147 человек. С начала периода количество заболевших достигло 55 339.

Из общего числа болеющих 948 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 136 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 783 человека.

Также за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 987. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 134 заражения COVID-19, за весь период - 47 352.

Выздоровели за последние сутки 38 человек, с начала пандемии - 51 140.

За последние сутки в России выявлено 39 400 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 422 (8,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 834 495 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 25 582 человека, с начала пандемии - 7 587 560. Также за сутки зафиксировано 1 190 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 248 004 человека.