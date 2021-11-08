К поиску пропавшего подростка из Антипаютинской школы-интерната подключат водолазов

Фото: СУ СКР по ЯНАО

На Ямале продолжают разыскивать 14-летнего подростка, сбежавшего из школы-интерната в Анипаюте. По сообщению пресс-службу регионального следкома, мальчик могу утонуть, провалившись под неокрепший лед. На помощь следственно-оперативной группе вылетел вертолет с водолазами и спецтехникой.

Напоминаем, что подросток пропал 1 ноября. Около 16:00 мальчик самовольно покинул спальный корпус школы-интерната, после чего начались его поиски.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Также в ходе предварительного следствия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), в ходе расследования которого будет дана оценка действиям руководства школы-интерната, допустившим самовольный уход подростка.