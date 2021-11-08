В Муравленко появится экопарк с деревянной беседкой и веревочным городком

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко появится экопарк, включающий прогулочные зоны, а также площадки для игр и отдыха. Данная идея была выдвинута в рамках проекта «Уютный Ямал» и нашла отклик у горожан, набрав более двух тысяч голосов. По словам главы города Елены Молдован, его обустроят на Лесной аллее.

- Мы решили дополнить место. Для этого создадим в природной среде территорию с элементами из натуральных экологичных материалов, не нарушив ландшафт. Мы живем в уникальном месте, когда природа сама создает нам условия. Сохранить эту гармонию, объединить принципы экологии и здорового образа жизни - это и есть добрая цель будущего экопарка, - добавила градоначальница.

Согласно плану, в экопарке будет беседка из деревянных конструкций, веревочный городок, детская площадка и многое другое.