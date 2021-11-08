В Тарко-Сале двадцать жителей привлекли к ответственности за нарушение масочного режима

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе продолжаются рейды по общественным местам. Контрольные группы следят за соблюдением масочного режим и проверяют, насколько хорошо предприниматели соблюдают новые правила работы с QR-кодами. По сообщению районной администрации, за неделю в Тарко-Сале проверили 56 магазинов и кафе. Нарушители привлечены к ответственности.

- Проверяли магазины, предприятия общепита и другие общественные места. По итогам семи дней рейда только в Тарко-Сале к ответственности привлекли семь юридических лиц и 20 жителей за несоблюдение масочного режима, социальной дистанции, отсутствие средств индивидуальной защиты, проверку термометрии и QR-кодов о вакцинации, - добавили в ведомстве.

Напоминаем, что с 25 октября на Ямале введена система QR-кодов. Без них или отрицательных результатов теста на коронавирус попасть во многие общественные места невозможно.