В Тазовском районе осудят монтажника, по вине которого ребенка придавило упавшими качелями

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе осудят работника коммерческой организации, по вине которого погибла маленькая девочка. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности).

- По данным следствия, в сентябре 2021 года бригада работников под руководством мастера выполняла сборку игрового оборудования на детской площадке в селе Антипаюта. Обвиняемый, проигнорировав требования по охране труда и промышленной безопасности, не проверил состояние конструкций и не ограничил доступ посторонних лиц на детскую площадку, в результате чего 26 сентября незакрепленные качели упали на 4-летнюю девочку, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму. От полученных повреждений ребенок скончался в больнице, - добавили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.