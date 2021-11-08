В Лабытнанги суд оштрафовал главврача городской больницы за невыполнение требований прокуратуры

Лабытнангский суд оштрафовал главврача городской больницы за невыполнение требований прокуратуры Фото: Ольга Крыльцова

Лабытнангский суд оштрафовал главврача городской больницы за невыполнение требований прокуратуры. В ведомстве пояснили, что минувшим летом в медучреждении прошла проверка, в ходе которой выявили нарушения.

- По их результатам главный врач должна был обеспечить надлежащее оказание медицинской помощи гражданам: принять на работу новых врачей и обеспечить больницу медицинским оборудованием, - добавили в ведомстве.

Однако главврач лечебного учреждения так и не выполнила данные обязанности. В связи с этим в отношении женщины возбудили административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Суд признал ее виновной и оштрафовал на две тысячи рублей.