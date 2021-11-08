Власти Салехарда на протяжении 20 лет отказывали семье в получении положенной им квартиры Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда помогла семье местной жительницы переехать в благоустроенную квартиру. По сообщению пресс-службы ведомства, женщина на протяжении 20 лет обращалась в городскую администрацию с просьбой предоставит жилплощадь, но неоднократно получала отказ.

- Установлено, что в 2000 году заявительница и члены ее семьи вынуждены были выехать из своего жилого помещения, которое находилось в аварийном состоянии и постоянно затапливалось, что делало проживание в нем невозможным, - добавили в прокуратуре.

Чтобы помочь горожанке, прокурор вынес предупреждение главе города, однако ответных действий так и не последовало. В связи с этим гособвинитель обратился в суд с иском, в котором требовал предоставить семье благоустроенное жилое помещение.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время заявителям предоставлена квартира.