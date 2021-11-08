Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде сменился подрядчик, ответственный за вывоз мусора. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

- В ходе традиционного объезда по городу особое внимание уделил вывозу мусора. В последние дни от жителей поступают обращения, связанные с переполненными контейнерами. Хочу проинформировать: с 1 ноября у регионального оператора произошла смена подрядчика по транспортированию ТКО, - написал градоначальник.

Также он уточнил, что выстраивание процесса вывоза отходов и составление нового маршрута займет некоторое время, поэтому необходимо проявить терпение.

На данный момент компания уже сформировала новый график, информация и расписание будут размещены вблизи контейнерных площадок.

- Будем держать вопрос вместе с регоператором на контроле, - добавил Алексей Титовский.