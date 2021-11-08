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Общество8 ноября 2021 6:57

В Лабытнаги осветили два километра дороги по ул. Автострадная

Работы в этом направлении ведутся и на других участках
Марина Прохорова
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В Лабытнаги осветили два километра дороги по ул. Автострадная

В Лабытнаги осветили два километра дороги по ул. Автострадная

Фото: Вера Зенина

В Лабытнанги продолжается монтаж линий освещения. По словам главы города Марины Тресковой, новые фонари появились на ул. Автострадная (участок от АЗС до объездной дороги) - 2 километра. Также стало светло и комфортно на участке дороги по Ханмейскому шоссе - от стелы Обская-Бованенково до перекрестка с ул. Корчагинцев.

Также градоначальница уточнила, что трассу, ведущую в мкр. Обской продолжат ремонтировать в следующем году. Кроме того, планируется ремонт дорог и в самом микрорайоне.

На данный момент продолжается монтаж освещения участков по следующим улицам: Гагарина, Л. Гиршгорна, Школьная, Центральная, Больничная и Энергетиков.