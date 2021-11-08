В октябре участники поискового отряда «ЛизаАллерт» нашли девять пропавших ямальцев

Фото: поисковый отряд "ЛизаАллерт"

За прошедший октябрь в региональный поисковый отряд «ЛизаАллерт» было подано 12 заявок о пропавших ямальцах. По сообщению пресс-службы организации, восемь человек оказались найдены и живы, один - погиб. Еще два остаются ненайденными и одна заявка не подтвердилась.

Всего за октябрь в отряд поступило 3 694 заявки на поиск пропавших людей по всей России. Из них 2 636 найдены живыми, а 215 - погибшими, родные найдены - 89.

Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.