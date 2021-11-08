Молодой салехардец несколько дней гулял по магазинам с чужой банковской картой

В полицию Салехарда обратилась местная жительница, потерявшая банковскую карту. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в период с 25 по 28 сентября со счета потерпевшей списались 9 тысяч рублей - кто-то расплачивался картой в магазинах.

- По горячим следам удалось установить 21-летнего местного жителя, который признался в совершенном преступлении. Мужчина пояснил, что 25 сентября нашел банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Затем он решил оставить ее себе, чтобы расплачиваться в магазина, - добавили в ведомстве.

Сейчас северянин обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Уголовное дело уже направлено в суд с обвинительным заключением.