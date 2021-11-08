Двум заведениям Салехарда, впустившим посетителей без QR-кодов, грозит крупный штраф

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде контрольные группы продолжат проверять общественные места на соблюдение новых антиковидных мер. По сообщению районной администрации, рейды прошли в восьми заведениях общепита и объектах торговли, а также в девяти объектах сферы обслуживания населения.

- По итогам проверки выявлены нарушения работы с QR-кодами на Фуд-корте по ул. Ленина и парикмахерской «Семейная» по ул. Маяковского, д. 44. Проверяющими составлены акты о нарушении, произведена фотофиксация. Меру наказания решит суд, - добавили в мэрии.

Напоминаем, что при выявлении нарушений юридическим лицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей, физическим лицам - от 1 до 30 тысяч рублей.

Также контролеры проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Нарушений не выявлено.