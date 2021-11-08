Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Жители Шурышкарского района могут оценить новые общественный территории, возведенные в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- В эти дни на платформе обратной связи каждый желающий может поставить свою оценку объектам благоустройства. Опрос будет активен до 21 ноября, - добавил он.

Напоминаем, что речь идет о трех детских игровых площадках в Горках, Овгорте и на улице Республики в Мужах, а также спортивной площадке на улице Кедровая в райцентре.