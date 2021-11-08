Погода на Ямале на 8 ноября: к вечеру значительно похолодает

Погода на Ямале на 8 ноября.
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 8 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -12, ночью -18. Ветер 3-4 м/с.
Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -6, ночью -11. Ветер 3-7 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и небольшие осадки. Днем +1, ночью -9. Ветер 6-9 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность и снег. Днем -7, ночью -14. Ветер 5-8 м/с.
Губкинский: пасмурно и осадки. Днем -3, ночью -11. Ветер 5-11 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и осадки. Днем -4, ночью -12. Ветер 5-10 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем -10, ночью -17. Ветер 4-6 м/с.
Муравленко: пасмурно и осадки. Днем -2, ночью -11. Ветер 5-11 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.