Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 ноября 2021 года: заболели 146 человек Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 7 ноября 2021 года. Число заболевших коронавирусом на Ямале за последние сутки увеличилось на 146 человек. Среди вахтовиков заболели 13 человек.

На сегодняшний день 943 ямальца госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 134 из них находятся в тяжелом состоянии, а 21 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от ковида вылечились 51 102 жителя округа.

За последние сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 192 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек.