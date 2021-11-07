В Лабытнанги и Харпе продолжаются рейды по соблюдению антиковидных ограничений Фото: Администрация города Лабытнанги

На Ямале продолжаются рейды по соблюдению антиковидных ограничений, их главная цель - сдержать стремительный рост заболеваемости. Так, в Лабытнанги и Харпе в течение 5 дней проведено 9 проверок по соблюдению эпидемиологических требований в магазинах, кафе, парикмахерских и других учреждениях, где предоставляют услуги жителям округа.

Всего проверено 63 объекта. Особое внимание обращалось на соблюдение масочного режима, наличие средств дезинфекции, вакцинацию сотрудников и как проверяется наличие QR-кодов у посетителей.

- Благодарю предпринимателей за сотрудничество и понимание важности совместной работы по сдерживанию заболеваемости. К сожалению, среди горожан есть нарушители, составлено 6 административных протоколов - сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова.

Напомним, ранее мы писали о том, что по просьбам харповчан, увеличено число рейсов между Лабытнанги и поселком.