В Тазовском районе пройдет конкурс стихов, посвященный Дню матери Фото: Администрации Тазовского района

Юные тазовчане от 6 до 17 лет могут стать участниками конкурса стихов, посвященных самому теплому празднику - Дню матери. Чтобы участвовать в конкурсе необходимо записать видеоролик с выразительным чтением любого произведения о маме – малоизвестного, популярного или даже собственного сочинения.

Победителей определят в аккаунте районного Департамента социального развития. частники, которые набравшие наибольшее количество голосов, получат денежный приз. Заявки можно подать до 15 ноября по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 20.

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