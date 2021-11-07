Погода на Ямале на 7 ноября: местами до - 40 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В воскресенье, 7 ноября, на Ямале облачно с прояснениями, небольшой снег. В отдельных районах гололёд. Ветер юго-западный с переходом на южный 7-12 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью от +1 до - 40 °С, днём от +3 до -20 °С. В Салехарде пасмурно, снег, ветер порывами до 7 м/с. Температура воздуха -7, +2 °С.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

В этот день для торговцев существовали особые приметы - им, например, запрещалось есть хлеб. Те же, кто торговал зерном, не должны были в этот день переезжать с места на место - иначе можно было спугнуть удачу.