Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 ноября 2021 года: скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 774 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 144 новых случая заболевания. На данный момент 937 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 131 из них - в тяжелом состоянии, 23 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 41 335 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 4 671 (11,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 755 930 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 21 201 человек, с начала пандемии - 7 535 172. Также за сутки зафиксировано 1 188 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 245 635 человек.