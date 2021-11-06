Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 ноября 2021 года: заразились 144 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 144 человека. С начала периода количество заболевших достигло 55 046.

Из общего числа болеющих 937 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 131 из них - в тяжелом состоянии, 23 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 774 человека.

Также за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 961. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 138 заражений COVID-19, за весь период - 47 085.

Выздоровели за последние сутки 37 человек, с начала пандемии - 51 063.

За последние сутки в России выявлено 41 335 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 4 671 (11,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 755 930 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 21 201 человек, с начала пандемии - 7 535 172. Также за сутки зафиксировано 1 188 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 245 635 человек.