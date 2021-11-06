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Здоровье6 ноября 2021 9:10

В Шурышкарском районе более четырех тысяч жителей привились от коронавируса

Пункты вакцинации работают ежедневно
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Жители Шурышкарского района продолжают активно прививаться от коронавируса. По словам главы муниципалитета Олега Попова, только за первые сутки нерабочей недели вакцинировались 22 жителя, а еще 62 - прошли ревакцинацию. Общее число привитых первым компонентом - 4 344 человека, вторым - 3 520.

Напоминаем, что все районные пункты вакцинации открыты ежедневно, усилена работа стационаров, отделений скорой и неотложной помощи. При необходимости быстро разворачиваются дополнительные койки.

Также действует круглосуточная «горячая линия» по номерам телефонов: 122 и 8-900-402-27-02.