В Салехарде открыли долгожданную дорогу, ведущую в СНТ «Надежда»

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Власти Салехарда открыли долгожданный участок дороги, ведущий в СНТ «Надежда». Об этом рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский в своих соцсетях.

- Все работы завершены. В асфальтовом покрытии выполнено 800 метров автодороги, установлены защитные ограждения. Хочу поблагодарить жителей микрорайонов за проявленное терпение и понимание, - написал он.

Также градоначальник сообщил, что при поддержке Дмитрия Артюхова строительство подъезда длинною в 1,2 километра продолжится в следующем году.