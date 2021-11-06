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Недвижимость6 ноября 2021 8:27

В Салехарде открыли долгожданную дорогу, ведущую в СНТ «Надежда»

Жителям было очень неудобно ездить в объезд
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Власти Салехарда открыли долгожданный участок дороги, ведущий в СНТ «Надежда». Об этом рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский в своих соцсетях.

- Все работы завершены. В асфальтовом покрытии выполнено 800 метров автодороги, установлены защитные ограждения. Хочу поблагодарить жителей микрорайонов за проявленное терпение и понимание, - написал он.

Также градоначальник сообщил, что при поддержке Дмитрия Артюхова строительство подъезда длинною в 1,2 километра продолжится в следующем году.