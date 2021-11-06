В Муравленко демонтировали почти полсотни детских качелей

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко демонтировали почти полсотни качелей. По словам главы города Елены Молдован, это связано с тем, что их жесткие подвесы являлись травмоопасными. Однако долго печалиться юным горожанам не придется. В скором времени будут закуплены новые качели, которые установят к началу лета.

Также в 2022 году планируется капитально обновить еще десять детских площадок в разных районах города, а до 2024 года - все оставшиеся.

Напоминаем, что за прошедший сезон в Муравленко построили три детских функциональных игровых комплекса, органично вписавшихся в городскую среду. Также удалось обновить оборудование на десяти площадках, по которым было много нареканий от горожан.