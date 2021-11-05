Жителей Ноябрьска приглашают покататься на коньках

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В предстоящие выходные в «Авангарде» в Ноябрьске пройдут массовые катания на коньках. При входе обязательно нужно будет предъявить

В субботу, 6 ноября, всех желающих ждут с 17:30 до 18:30 и с 20:00 до 21:00. В воскресенье — с 18:00 до 19:00 и с 20:30 до 21:30.

За последние сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 192 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек.