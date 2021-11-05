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Звезды5 ноября 2021 17:58

На Ямале принимают заявки на гранты от деятелей культуры

Мария Толстихина
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"Обязательно продолжим поддерживать талантливых ямальцев"

"Обязательно продолжим поддерживать талантливых ямальцев"

Фото: СОЦСЕТИ

На Ямале продолжается прием заявок на получение специальной премии губернатора за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера. Об этом напомнил Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сегодня в своих соцсетях.

- Обязательно продолжим поддерживать талантливых ямальцев. До конца года принимаем заявки на гранты от тех, чьё творчество связано с традициями северных народов, - рассказал он.

Заявки принимаются до 30 декабря на портале «Культура Ямала». При подведении итогов учитываются профессиональные и творческие достижения на окружном, всероссийском и международном уровнях, степень исполнительского, художественного и педагогического мастерства.