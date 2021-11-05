Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 ноября 2021 17:38

Коронавирус на Ямале, последние новости на 5 ноября 2021 года: умерли трое

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 5 ноября 2021 года
Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Умерло 3 человека

Умерло 3 человека

Фото: Архив "КП"

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 ноября увеличилось на 145 человек - 19 из них среди вахтовиков, 126 - среди жителей округа. Умерло 3 человека.

На сегодняшний день 914 ямальцев госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 144 из них находятся в тяжелом состоянии, а 27 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 192 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек.