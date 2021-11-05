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Происшествия5 ноября 2021 17:29

В Аксарке собака напала на ребенка

Она оставила на его лице шрамы
Мария Толстихина
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Всего с начала 2021-го в Приуральском районе дворняжки 21 раз напали на детей

Всего с начала 2021-го в Приуральском районе дворняжки 21 раз напали на детей

Фото: Архив "КП"

В Аксарке собака напала и укусила ребенка, оставив на его лице раны. Об этом сообщила окружная прокуратура.

Происшествие случилось 31 октября. Предварительно стало известно, что хозяин животного скончался летом этого года. Видимо, это объясняет, почему животное находилось на самовыгуле.

Проверка продолжается, по ее итогам будет решаться вопрос о защите интересов несовершеннолетнего и наказании виновных.

Всего с начала 2021-го в Приуральском районе дворняжки 21 раз напали на детей. В пользу пострадавших ребят взыскано более 100 тысяч рублей.