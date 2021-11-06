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Общество6 ноября 2021 5:43

Погода на Ямале на 6 ноября: к вечеру значительно потеплеет

Ветер умеренный
Марина Прохорова
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Погода на Ямале на 6 ноября.

Погода на Ямале на 6 ноября.

Фото: Вера Зенина

В субботу, 6 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и мокрый снег. Днем 0 ночью +1. Ветер 8-12 м/с.

Надым: пасмурно и мокрый снег. Днем 0, ночью +1. Ветер 7-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром и вечером - снег с дождем. Днем 0, ночью +1. Ветер 7-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - мокрый снег. Днем -4, ночью 0. Ветер 8-11 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - мокрый снег. Днем 0, ночью +1. Ветер 6-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером - мокрый снег. Днем -3, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и мокрый снег. Днем 0, ночью +1. Ветер 8-11 м/с.

Муравленко: пасмурно и мокрый снег. Днем 0, ночью +1. Ветер 7-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.