В Лабытнанги мужчина стукнул другого топором из-за ревности

Потерпевший остался жив Фото: Архив "КП"

В Лабытнанги мужчина ударил топором местного жителя. Потерпевший остался жив. Об этом 5 ноября рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Как выяснило следствие, между обвиняемым и пострадавшим произошел конфликт. Тогда мужчина нанес местному жителю несколько ударов обухом топора в область головы и груди. Полученные травмы повлекли за собой тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и создали угрозу для жизни.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СК РФ по ЯНАО.