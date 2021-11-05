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Звезды5 ноября 2021 15:53

«Ночь искусств» в Салехарде окунула детей в мир теней

Игру с тенями показали ребятам онлайн
Мария Толстихина
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Фото: Анна Стрыжак

Фото: Анна Стрыжак

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в формате онлайн юным салехардцам показали сказку «Теремок», но весьма необычным образом. Постановка прошла в формате театра теней.

Постановщики сами рисовали фигурки животных, вырезали их, приклеивали к палочкам. Над постановкой трудились не только мастера, был вовлечен даже электрик. Многие участники раньше были далеки от театра.

Своё прочтение «Теремка» представили сотрудники окружного Дома ремесел. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в формате онлайн.