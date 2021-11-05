«Ночь искусств» в Салехарде окунула детей в мир теней

Фото: Анна Стрыжак

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в формате онлайн юным салехардцам показали сказку «Теремок», но весьма необычным образом. Постановка прошла в формате театра теней.

Постановщики сами рисовали фигурки животных, вырезали их, приклеивали к палочкам. Над постановкой трудились не только мастера, был вовлечен даже электрик. Многие участники раньше были далеки от театра.

Своё прочтение «Теремка» представили сотрудники окружного Дома ремесел. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в формате онлайн.