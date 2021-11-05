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Общество5 ноября 2021 15:45

В Ноябрьске по указанию прокуратуры установят фонари рядом со школой

Мария Толстихина
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Нарушения будут исправлены. Вопрос взят на контроль.

Нарушения будут исправлены. Вопрос взят на контроль.

Фото: "КП" Архив

Жители Ноябрьска жалуются на то, что вечером в районе школы №29 и садика «Белоснежка» детям приходится ходить в темноте ввиду отсутствия фонарей. Прокуратура обязала установить фонари на данном участке.

- Наружное освещение установлено лишь на фасадах зданий школы и детского сада, периметр объектов не обеспечен системой электрического освещения. Помимо того, что указанного света для передвижения детей недостаточно, этот факт существенно снижает антитеррористическую защищенность объектов образования, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Нарушения будут исправлены. Вопрос взят на контроль.