Погода на 5 ноября 2021 года в ЯНАО: ожидается снег

Ожидается снег Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 05 ноября переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки - снег и мокрый снег. По западу преимущественно без осадков. В отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер ЮЗ с переходом на СЗ 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -1…-60С, днем -3…+20С.

Сегодня отмечается День военного разведчика - профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой, - отмечается ежегодно 5 ноября. Он установлен указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.