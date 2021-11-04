В лесные хозяйства Ямала поступает специализированная техника. Фото - Департамент природных ресурсов ЯНАО.

В лесные хозяйства Ямала поступает специализированная техника. Парк техники ОАУ «Леса Ямала» в Ноябрьске пополнил колёсный бульдозер СТАНИСЛАВ-704-04 производства Троицкого тракторного завода.

– Бульдозера такого класса в арсенале лесников ещё не было. Этот современный, энергонасыщенный агрегат отличает высокая производительность, экономичность, надежность, комфорт и удобство обслуживания, – рассказали в Департаменте природных ресурсов ЯНАО.

Бульдозер будет применяться для осуществления мероприятий по противопожарному обустройству лесов, в том числе расчистке и планировки противопожарных разрывов и прокладки противопожарных минерализованных полос.