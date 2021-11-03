Суда на воздушной подушке выйдут на линию между Салехардом и Лабытнанги 5 ноября

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В предстоящую пятницу, 5 ноября, на маршрут Салехард-Лабытнанги выйдут два судна на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- На время ледостава, чтобы исключить вероятность выхода из строя судов, перевозка пассажиров осуществлялась вертолетами. Сейчас ледовые условия оптимальны для подушек, уже 5 ноября они начнут перевозить пассажиров, - рассказал представитель ведомства Данил Фирсов.

Стоимость проезда на «подушке» составит 140 рублей для взрослого пассажира и 70 рублей - для детей. Стоимость провоза багажа - 14 рублей за 10 килограмм. С расписанием можно ознакомиться на сайте департамента.