Новоуренгойка купила у афериста твердотопливный котел за 30 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1985 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, женщину обманули при покупке товара в Интернете.

- Потерпевшая нашла на одном из сайтов информацию о продаже твердотопливного котла, который решила приобрести. Связавшись с продавцом, она узнала, что для отправки товара необходимо оплатить его полную стоимость в размере 29 тысяч 300 рублей. Не подозревая, что общается с мошенником, новоуренгойка перевела деньги на указанный счет. После это лжепродавец перестал выходить на связь, - добавили в ведомстве.

Сейчас полиция разыскивает преступника, обманувшего северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.