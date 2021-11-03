Ямальские спасатели вышли на дежурства в районе переправы Салехард - Лабытнанги

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские спасатели вышли на дежурства в районе переправы между Салехардом и Лабытнанги. Это необходимо для того, чтобы избежать несчастных случаев с участием людей. Как рассказали в пресс-службе Правительства региона, чаще всего происшествия случаются из-за выезда самоходной техники на неокрепший лед.

- Мы находимся здесь круглосуточно, на вооружении у нас два судна на воздушной подушке, в случае происшествия на переправе мы готовы сразу выехать. В этом году происшествий не было. В прошлом году мужчина переходил из Лабытнанги в Салехард по неокрепшему льду и провалился, мы оперативно достали его из воды и после вызвали скорую помощь, - сообщил спасатель «Ямалспаса» Роман Хабибуллин.

В прошлом году во время дежурства было составлено 36 административных протоколов на водителей снегоходной техники. Также на переправе проводится профилактическая работа с населением.

Отметим, что единственный безопасный способ преодоления Оби в период ледостава - официальные суда на воздушной подушке и вертолет.