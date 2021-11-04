Погода на 4 ноября 2021 года на Ямале: местами умеренный снег

На Ямале местами умеренный снег. Фото: Вадим Бегун

На Ямале облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью -3,-8 °С, днем +3,-2 °С, местами до -8 °С.

4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот день считался очень удачным для свадеб. Происходит перелом погоды. Если на Казанскую день начнется туманом – оттепели быть, а если ясный день – жди похолодания. Если «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».