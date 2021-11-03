Житель Нового Уренгоя набрал кредитов и перевел мошенникам более 2 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, горожанин лишился более 2 миллионов 40 тысяч рублей.

- Заявителю на мобильный телефон поступали неоднократные звонки от неких лиц, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Под предлогом отмены оформления кредита, злоумышленники убедили мужчину перевести имеющиеся у него деньги в сумме более 600 тысяч рублей на счет виртуальной карты, а также оформить в отделении банка кредит. Не подозревая, что общается с мошенниками, северянин оформил несколько займов на общую сумму 1 миллион 450 тысяч рублей, которые также перевел на счет виртуальной карты. После совершения указанных действий злоумышленники перестали выходить с ним на связь, - рассказали в ведомстве.

Сейчас полицейские разыскивают преступников, обманувших северянина. Также возбуждено уголовное дело, по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.